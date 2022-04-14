وزارة التخطيط: الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة لمجلس النواب

2022/04/14 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط في الحكومة

الاتحادية، ان الحكومة الحالية لن تقدم

قانون الموازنة الى مجلس النواب.

وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد،

إن "الحكومة الحالية لن تقدم قانون

الموازنة الى مجلس النواب، ب

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