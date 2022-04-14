الزاملي: لدينا خطة بشأن أزمة الوقود

2022/04/14 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، البحث عن الحلول المطروحة لأزمة الوقود.

وقال الزاملي خلال جلسة استضافة الكادر المتقدم في وزارة النفط، "نحن من الداعمين لوزارة النفط ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود"، مؤكداً أن "أسئلة عدَّة ستوجه الى الكادر المتقدم للوزارة، منها: سبب الأزمة، وعن دعم الوزارة للمشتقات النفطية، والمصافي النفطية، وهل المصافي تعمل بكامل طاقتها؟".

وأضاف: "سنبحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة خاصة وأن 90 ‎بالمئة هي من واردات العراق من النفط"، لافتاً الى أن "مجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط، ولابد من أن تكون الوزارة بمستوى الطموح".

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