التجارة تعلن اطلاق تجهيز الحصة الثالثة من الطحين

2022/04/14 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إطلاق تجهيز الحصة الثالثة من الطحين ابتداءً من الأحد المقبل.

وذكر بيان للوزارة، أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة"، مبيناً أن "اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية".

وأضاف البيان أن "التنسيق جار مع شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الثالثة من الطحين الذي يوزع تبعا لنظام البطاقة التموينية"، داعياً "الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز".

وشدد على "ضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتنظيم عملية القطع بتنسيق مراجعة الوكلاء لتجنب التجمعات وتوجيه مراكز القطع بالتعاون في تطبيق الاجراءات الوقائية لتسهيل مراجعة الوكلاء"، مشيراً الى "توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام حصصهم لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية".

ودعت الوزارة بحسب البيان "جميع المواطنين لاستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت من خلال الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات او عبر الموقع الرسمي للوزارة والشركة ( الفيس بوك) والخطوط الساخنة المعلنة للوزارة والشركة او عبر الدخول لرابط خدمة راقبني، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".

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