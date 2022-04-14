ما حقيقة وجود نقاشات لخفض سعر الدولار؟.. وكيلة وزارة المالية توضح

2022/04/14 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفت وكيلة وزارة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، وجود نقاشات لإعادة خفض سعر الصرف.وقالت سامي في بيان تلقته إيرث نيوز، إنه “لا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى وكيل وزارة المالية حول وجود مناقشات جارية لإعادة خفض سعر الدولار إلى 120 ألف دينار ضمن موازنة عام 2022 “.[…]

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وكيلة وزارة المالية توضح أولاً على ايرث نيوز.

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