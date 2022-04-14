ماريان لوبان تتعهد بحماية الأم الفرنسية ؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2022/04/14 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم ماذا تعني ماريان لوبان حين تتعهد بحماية الأمة الفرنسية وأن التصويت النهائي سيكون "خياراً للمجتمع والحضارة".مقالتي هذه إستندت لبحث عميق في الإنتخابات الفرنسية ومن المنتصر فيها سواء في المبادىء الليبرالية أم في حماية الأمن الغذائي والحياتي للمواطن على حساب الديمقراطية الليبرالية ؟؟؟ السؤال الأهم هو ماذا تتعهد المرشحة اليمينة تقديمه لإغراء المواطن الفرنسي لإنتخابها ؟؟؟؟ بعد صعود نجمها ......





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