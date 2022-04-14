لنناضل من اجل رفع قانون الطوارئ الصحية - التيتي الحبيب

2022/04/14 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثلنناضل من اجل رفع قانون الطوارئ الصحيةانتهزت الدولة ظروف جائحة كوفيد 19 لتفرض قانون الطوارئ الصحية وقد تبين انه قانون حالة استثناء مقنع بتبريرات واهية.



هكذا تم توظيف هذا القانون من اجل منع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بنما كان هناك تساهل أو إغماض العين عن تجمهر يخدم سياسة الدولة او أحزابها المخزنية.في ظل هذا القانون أجريت الانتخابات التشريعية والترابية ولم تح ......





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