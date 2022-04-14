خامنئي: نصف ساعة حالت دون وقوع صدام حسين في قبضتنا

2022/04/14 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنّ الحرس الثوري كان قريباً من القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في إحدى عملياته أثناء الحرب الإيرانية – العراقية.ونقلت وكالة “فارس” عن خامنئي قوله: “صدام أجرى مقابلة مع الإعلام في بداية الحرب قرب مدينة إيلام (غرب إيران)، قائلاً إنّ مقابلته التالية ستكون في طهران، لكنكم رأيتم ما […]

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