تعرضوا للمطاردة والسجن في حكم البعث المطرزون... مهنتنا انتعشت ببركات الحسين (عليه السلام)

2022/04/14 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذ حصلت معركة كربلاء الطف والحسين

(عليه السلام) رافقتها الرايات واصبحت

بصمة لتلك القضية والمظلومية، ومنذ زمن

بعيد تخصص افراد بصنع مختلف انواع

الرايات التي ترمز الى تلك القضية

الملحمية في التاريخ الاسل

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