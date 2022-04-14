العامري يطالب الكاظمي بالتحقيق بالاعتداء على اساتذة بجامعة بغداد

2022/04/14 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، رئيس نجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق بالاعتداء على اساتذة بجامعة بغداد.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ندين وبشدة ما تعرض له نخب واساتذة ومنتسبي جامعة بغداد من اهانة وتعدي عليهم من قوات مكافحة الشغب اثناء قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم بقطع الاراضي السكنية شأنهم شأن اقرانهم في الوزارات الاخرى".

وأكد أن "المطالبة بالحقوق مكفولٌ دستورياً وانه من المعيب حقاً ان تتعرض النخب والكفاءات العلمية الى مثل هذه الاهانات والممارسات التعسفية".

وتابع: "نطالب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع ومحاسبة المقصرين اياً كانوا كما نطالب رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالبهم العادلة".

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