توجيه من رئيس ديوان الوقف السني بشأن المناطق التابعة لجامع تكريت الكبير (وثيقة)

2022/04/14 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس، توجيها بشأن المناطق والأراضي التابعة لجامع تكريت الكبير.

وهمش العزاوي على وثيقة موجهة اليه من النائب هند العباسي بالقول: "ايقاف جميع اجراءات الاستثمار ضمن المناطق التابعة لجامع تكريت الكبير".

فيما يلي نص الوثيقة:

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