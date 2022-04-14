2022/04/14 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، النخبة السياسية في كردستان وفي العراق عموما إلى عدم نسيان تلك المآسي عاشها الكرد في الشمال والشيعة في الوسط والجنوب خلال حقبة نظام صدام.

ظهرت المقالة في ذكرى الأنفال..



العامري يوجه دعوة للسياسيين الكُرد أولاً على ايرث نيوز.

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