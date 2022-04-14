القاسم يُجهز على الميناء في ظرف دقيقتين

2022/04/14 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق القاسم على ضيفه الميناء بهدفين لهدف، اليوم الخميس.وتواجه الفريقان على ملعب الكفل لحساب مواجهات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وسجل ثنائية القاسم كل من أحمد تركي في الدقيقة 55 والحارث حاتم في الدقيقة 57.وحمل هدف الميناء الوحيد توقيع اللاعب منار طه في الدقيقة 59.وبهذا الفوز […]

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