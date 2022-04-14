دلالات الحرب والسلم - زهير الخويلدي

2022/04/14 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " من السهل اعلان الحرب ولكن ليس من السهل تنظيم السلم" تهتم الفلسفة بأسباب الحرب والعوامل المؤدية اليها مثلما تحرص على تدبير أمور السلم وتفكر الشروط المؤدية اليها ولا تكتفي فقط بالإدانة الأخلاقية للحرب وانما أيضا تفتش في ضررها وويلاتها ومخاطرها وتخوض في منافعها ومزاياها وضرورتها في ميادين العلم والتقنية والاقتصاد وبالمقابل تتأمل في حالة السلم الدائمة وأوصافها وتميز بين الركود والمسالمة والعجز و ......





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