الأنسان بين المقدر له والمقدر عليه - عباس علي العلي

2022/04/14 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من المسائل الفكرية والتي لم ينقطع النقاش فيها ليومنا هي مسألة الجبر والتخيير، فلكل مذهبه وأدلته وحججه وبراهينه المبنية على نصوص ودلالاتها المأخوذة عادة بالتفسير والتأويل، ومن خلال قراءات فكرية أرتبطت بين فهم شخصي أو من خلال مبدأ العرض والتعارض بين فكرة وفكرة بين دلالة ودلالة وأستخدام عملية الترجيح والتقوية بينهما، ولكن قراءة المنطق المجرد تقول أن صاحب العقل لا يمكن أن يكون مسيرا تماما دون أن يكون ......





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