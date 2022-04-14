2022/04/14 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر قائد المنتخب الوطني بكرة اليد حسين علي، العدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي.وقال علي لـ”ايرث نيوز” إن “قرار الاعتزال سبق وأن اعلنته للجميع بعد نهاية التصفيات الاسيوية، لكني قررت اليوم العدول عن قرار الاعتزال الدولي وسأتواجد مع المنتخب الوطني في المرحلة القادمة”.وأضاف حسين أن “قرار العدول عن الاستقاله جاء لوجود […]

ظهرت المقالة قائد وطني اليد يعدل عن قرار الاعتزال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد وطني اليد يعدل عن قرار الاعتزال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد وطني اليد يعدل عن قرار الاعتزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).