بعد كشف فضيحة فساد في العراق.. إريكسون تترقب غرامة أميركية

2022/04/14 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتراجع سهم إريكسون سبعة بالمائة في التعاملات المبكرة.

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