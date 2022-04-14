المالية تحسم جدل خفض سعر صرف الدولار

2022/04/14 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وكيل وزارة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، وجود نقاشات لإعادة خفض سعر الصرف.

وقالت سامي في بيان، إنه "لا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى وكيل وزارة المالية حول وجود مناقشات جارية لإعادة خفض سعر الدولار إلى 120 ألف دينار ضمن موازنة عام 2022".

وأضافت، أن "وكيل وزارة المالية لا تملك أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الدقة وعدم تصديق ما ينشر".

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