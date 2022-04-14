بوتين: ليس هناك بدائل لمصادر الطاقة الروسية

2022/04/14 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عدم وجود إمكانية للاستغناء عن الغاز الروسي الآن من قبل أوروبا.

وأضاف بوتين، أن "شركات النفط والغاز الروسية لاعب مسؤول في السوق العالمي، ليس هناك بدائل لمصادر الطاقة الروسية وبحث البعض عن بدائل سيكون مكلفاً".

وتابع، أن "محاولات إبعاد موسكو عن سوق الطاقة واستبدال شركات الطاقة الروسية تنعكس على كل الأسواق"، مبيناً أن "إمدادات الطاقة من الولايات المتحدة إلى أوروبا ستكلف أضعاف ما تكلفه الإمدادات من روسيا".

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