الحلبوسي: نستحضر في ذكرى فاجعة الأنفال أهمية بناء دولة العدل والمساواة

2022/04/14 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، استحضار حتمية وأهمية بناء دولة العدل والمساواة والقانون، مع استذكار فاجعة الأنفال الوحشية.

وذكر الحلبوسي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أربعة وثلاثون عاماً لم تسقط جريمة الأنفال فيها بالتقادم، فظلت شاهدة على الظلم والدكتاتورية والاستبداد ضد أبناء شعبنا الكردي الكريم".

وأضاف، "اليوم ونحن نستذكر فاجعة الأنفال الوحشية والأليمة نستحضر حتمية وأهمية بناء دولة العدل والمساواة والقانون والمؤسسات، في ظل نظام ديمقراطي يسوده الأمن والاستقرار والسلام".

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