توجيهان حكوميان بشأن منطقتي الكاظمية المقدسة والأعظمية

2022/04/14 | 18:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة إيلاء الاهتمام بالكورنيش والمساحات الترفيهية.

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