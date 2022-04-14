البنك الدولي يتوقع تحقيق اقتصادات الشرق الأوسط أسرع معدل للنمو منذ 2016

2022/04/14 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نادر محمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في البنك الدولي، أن ارتفاع أسعار الغذاء "سيؤثر على جميع الدول العربية".

واعتبر محمد، أن "النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط استفاد من تخفيف قيود كورونا، وبالتالي حققت نسبة نمو هذه الدول 4.2% بينما حققت الدول المصدرة للنفط نموا بنسبة 5.4%".

وأشار إلى "ضغوط تضخمية نشأت بسبب الحرب في أوكرانيا على كل الدول العربية المستوردة للحبوب والقمح"، محذراً من أن "هذه الحالة ستنعكس بضغوط على أنظمة وأسعار صرف العملات في عدد من الدول العربية".

كما توقع أن "تؤثر هذه الضغوط في زيادة العجوزات بموازين المدفوعات والحساب الجاري".

وتوقع أن "تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% فى عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة".

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