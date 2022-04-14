2022/04/14 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، "انتهاء" أزمة الوقود في البلاد.

وقال الزاملي في بيان، إنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط واصحاب المحطات الاهلية على فتح محطات التعبئة امام المواطنين وانهاء الازمة فوراً".

وأضاف، أن "الاتفاق تضمن استئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان اي نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والاهلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يعلن (انتهاء) أزمة الوقود) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يعلن (انتهاء) أزمة الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).