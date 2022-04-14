تفاصيل اجتماع تطوير مدينة الكاظمية

2022/04/14 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، اجتماعاً لتطوير مدينة الكاظمية.

وقال الغزي، بحسب بيان لأمانة مجلس الوزراء، إن "الخطة ستشمل تطوير مدينة الكاظمية، التي تعد قبلة للوفود الرسمية والزائرين من جميع أنحاء العالم"، مشدداً على "تحديد الأولويات في اختيار المشروعات، كالمرائب متعددة الطبقات، وتطوير البنى التحتية، والعناية بالتشجير".

وأكد، "ضرورة إيلاء الاهتمام بالكورنيش والمساحات الترفيهية وإضافة مرافق سياحية للمدينة"، مشيراً إلى "ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وأمانة بغداد؛ لتنفيذ مشروعات البنى التحتية والطرق والجسور".

ووجّه الغزي، بـ"عقد اجتماع خاص؛ لمناقشة آليات وضع خطة لتطوير مدينة الأعظمية؛ لأهميتها الدينية والتأريخية، بحضور القائم مقام والمدير العام للدائرة البلدية فيها، وتكليف أمانة بغداد، بإعداد الخطة وعرضها خلال الاجتماع".

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