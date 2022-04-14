درجال: سنعالج التأخير الحاصل في بناء الملاعب الرياضية بالموصل

2022/04/14 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن الوزارة ستعالج التأخير الحاصل في بناء وإنشاء الملاعب الرياضية في الموصل.وذكر بيان للوزارة أن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، زار اليوم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وكان في استقباله محافظ نينوى نجم الجبوري ووزير الصناعة والمعادن وعدد من مسوؤلي المحافظة”.وبين أن “الزيارة شملت ملعب […]

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