فضيحة العراق تكبد

2022/04/14 | 18:37 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "إريكسون" السويدية العملاقة لمعدات الاتصالات، الخميس 14 أبريل (نيسان)، إنه سيتعيّن عليها على الأرجح دفع غرامات جديدة لوزارة العدل الأميركية على خلفية الشبهات بأنها دفعت رشاوى إلى تنظيم "داعش" في العراق، وأعلنت تراجع أرباحها في الربع الأول من العام بسبب تعليق أعمالها في روسيا.

وأقر المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة في فبراير (شباط)، بأن بعض موظفي "إريكسون" قد يكونون قدموا رشاوى إلى عناصر "داعش" من أجل التنقّل برّاً عبر مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق.

وجاء إقراره قبل نشر تقرير لـ"الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين"، كشف النقاب عن تحقيق داخلي لـ"إريكسون" يعود إلى عام 2019 ولم ينشر قط.



وأشار التحقيق الداخلي إلى احتمال حدوث فساد بين عامي 2011 و2019 ضمن عمليات المجموعة في العراق.

التزام بالتعاون

وفي بيان إيرادات الشركة الفصلية الخميس، قال إكهولم إن "إريكسون ملتزمة تماماً التعاون" مع وزارة العدل الأميركية.



وأفاد بأن "حل هذه المسائل قد يؤدي إلى سلسلة من الخطوات من قبل وزارة العدل (الأميركية) التي ستشمل على الأرجح دفعات نقدية إضافية، لا يمكن في الوقت الراهن تحديد حجمها بشكل موثوق".

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وتراجع سهم "إريكسون" سبعة في المئة في التعاملات المبكرة الخميس، لتصل خسائر السهم منذ بدء الكشف عن الفضيحة إلى نحو 30 في المئة.

ووافقت "إريكسون" بالفعل على دفع غرامات قدرها مليار دولار إلى السلطات الأميركية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.

وذكر إكهولم في البيان أن الشركة "مقيّدة في ما يمكننا قوله" بشأن ما حصل في العراق، لكنه أوضح في مارس (آذار) أن الأمر "خطير للغاية ويرتبط بسلوكيات معيبة وغير مقبولة في الماضي".

تراجع صافي الأرباح

وفي بيان إيراداتها، ذكرت "إريكسون" أن صافي أرباحها تراجع بنسبة ثمانية في المئة إلى 2.9 مليار كرونة سويدية (280 مليون يورو أو 307 ملايين دولار).

وأعلنت الشركة الاثنين أنها ستخصص مبلغاً قدره 900 مليون كرونة (نحو 95 مليون دولار) لتغطية تكاليف تعليق أنشطتها في روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا.

وسجلت "إريكسون" تراجعاً بنسبة 11 في المئة في أرباح التشغيل الفصلية المعدلة عن الربع الأول من العام لتبلغ 4.7 مليار كرونة سويدية (497.44 مليون دولار) من 5.3 مليار كرونة في الربع الأول من العام الماضي.

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