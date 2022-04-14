قاآني مهددا: سندمر إسرائيل في حال تعرض مصالح إيران للهجوم

2022/04/14 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، بـ”تسريع” تدمير إسرائيل، وقال: “إذا تعرضت مصالح نظام الجمهورية الإسلامية للهجوم في أي مكان بالعالم، فسنرد بحزم، نحن نعلم جيدا أين أنتم”.وأضاف مخاطبا إسرائيل، في ذكرى وفاة محمد حجازي، النائب السابق لقائد فيلق القدس: “تأخرنا في الرد لا يتعلق […]

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