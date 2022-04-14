تغريدتان من برهم صالح والكاظمي في ذكرى جريمة الانفال

2022/04/14 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء في العراق، جريمة الانفال التي ارتكبها النظام السابق تحت اشراف علي حسن المجيد حاكم عمليات الشمال في ذلك الزمن ، وقد اعدم بعد الاحتلال الامريكي وسقوط حكم صدام ..وكتب رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة له؛ “نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان”.وأضاف؛ […]

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