خبير يكشف أسباب زيادة العواصف الترابية واجتياح الموجات داخل المدن

2022/04/14 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف الخبير الزراعي عادل المختار، الخميس، أسباب زيادة العواصف الترابية واجتياح الموجات الى داخل المدن والأراضي المزروعة، فيما أكد أن إيرادات العراق المائية انخفضت بنحو ١٠ مليارات سنوياً.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المختار في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “قلة الغطاء النباتي في الأراضي الصحراوية تسبب باجتياح […]

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