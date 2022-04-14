الاستخبارات العسكرية تكشف عن نية “داعش” تنفيذ هجمات في بغداد

2022/04/14 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، عن وجود معلومات لدى الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود نية لعصابات “داعش تنفيذ” هجمات في بغداد حلال الأيام المقبلة.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، “بعد ان حذرت بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٢ مديرية الاستخبارات العسكرية تعيد تفعيل المعلومات ادناه، توفرت معلومات نية عصابات داعش في بغداد تنفيذ عمليات ارهابية ما تسمى بـ(غزوة)”.وأوضح المصدر، […]

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