بغداد اليوم تتجول في مراكز توزيع السلة الغذائية وتتطلع على جودة المواد

2022/04/14 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجرت (بغداد اليوم)، الخميس، جولة في عدد من مراكز توزيع السلة الغذائية في بغداد والمحافظات واستطلعت اراء المواطنين بعمليات التوزيع ونوعية المواد.

واشاد عدد من المواطنين بالسلة الغذائية ومساهمتها في مواجهة ارتفاع الأسعار ودعمهم بتنوع المواد الغذائية منها الزيت والرز والمعجون والمواد الأخرى.

وطالب اخرون الحكومة بزيادة عدد السلات الغذائية وجعل توزيعها شهريا من اجل دعم الطبقات ذات الدخل المحدود في البلاد.

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