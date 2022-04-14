السامرائي يغرد بالذكرى الـ 34 لجريمة الأنفال

2022/04/14 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر رئيس تحالف عزم النائب، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، تغريدة بالذكرى الـ 34 لجريمة الأنفال.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "تمر علينا الذكرى الـ 34 لجريمة الأنفال التي راح ضحيتها الالاف من أبناء شعبنا الكردستاني".

وأضاف: "اليوم نحن نستذكر هذه الجريمة مطالبون بإنصاف كل مظلوم وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة على أسس ديموقراطية راسخة".

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