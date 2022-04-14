الإضاءة الثانية عشرة | إضاءة الهوية

2022/04/14 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن تكون مسلماً في أميركا اليوم، يعني أنك تعرف شيئاً عن على الإسلاموفوبيا، أو رهاب المسلمين، وأن سؤال الهوية مر عليك في وقت ما من حياتك، خصوصاً بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر..

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