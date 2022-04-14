الزاملي يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الوقود

2022/04/14 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط وأصحاب المحطات الأهلية بشأن إنهاء “أزمة الوقود فوراً”

وقال مكتب الزاملي: إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يعلن الاتفاق مع وزارة النفط وأصحاب المحطات الأهلية، على فتح محطات التعبئة امام المواطنين وإنهاء الأزمة فوراً”.

وأضاف، “وذلك يأتي مع استئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان اي نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والأهلية”.

وأكد الزاملي، في وقت سابق، أن خلق أزمة وقود في رمضان وتزامنا مع ارتفاع أسعار السلع يعدّ استهدافا للمواطن وعليه أكثر من علامة استفهام.

ودعا إلى “تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وان تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية”، مستدركاً ان “استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى”.

وطالب الزاملي “وزارة النفط إلى اتباع آلية أكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات”، واعداً “بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لإستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت”.

كما دعا النائب الأول لرئيس المجلس “الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية ، بسبب فارق السعر”.

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