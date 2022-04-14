2022/04/14 | 19:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4T6xNKw4krA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القارئ محمود خالد من محافظة الأنبار | القارئ الرافدين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القارئ محمود خالد من محافظة الأنبار | القارئ الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).