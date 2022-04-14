الحكيم يوجه عبر بغداد اليوم دعوة لوسائل الإعلام

2022/04/14 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، في أمسية رمضانية الى تسليط الضوء على الأمور الإيجابية.

وقال الحكيم خلال الأمسية بحضور عدد من وسائل الاعلام بينها (بغداد اليوم)، ان "وسائل الاعلام عليها تسليط الضوء على الأمور الإيجابية".

وأضاف انه "يجب خلق ثقافة التفاؤل".

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