العامل البروليتاري ليس عاملا إن لم يكن ثوريا - عذري مازغ

2022/04/14 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ أهدي هذا النص إلى رفيق تونسي قد يعتقد أني نسيته هو السموأل الراجي، كان كاتبا بالحوار المتمدن ومنذ مدة لم أسمع عنه وأتمنى صادقا ان يكون بخير .عادة يبتدئ الفكر النظري بحدس ما، يتحول في ظروف نضج إلى نظرية، وحين يتجسد كنظرية يصبح له وجود اولي تسميه الفلسفة: الوجود ب"القوة" وحين تتجسد النظرية كقوة موضوعية نسميها "الوجود بالفعل"، لكن الحدس هنا، في شكله التجريدي يتخذ غالبا شكلا غيبيا، يصبح فرديا بمعن ......





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