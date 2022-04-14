الاستخبارات تضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة في نينوى

2022/04/14 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط (١٩) طن من الادوية المهربة وغير المرخصة في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات واثناء تواجد مفارزها في سيطرة العقرب بمحافظة نينوى من ضبط (١٩) طن من الأدوية المهربة وغير الخاضعة للفحص الطبي من وزارة الصحة ولاتحمل اوراق رسمية بالحمولة ، محملة بعجلات والقاء القبض على سائقيها ".

واضافت انه "تم ضبط الادوية المهربة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".

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