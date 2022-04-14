نقابة الأكاديميين تدعو إلى وقفة منددة “بالاعتداء” على موظفي وزارة التعليم

2022/04/14 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان أيها الشعب العراقي العظيم أيها الأكاديميون الفضلاء في جامعات العراق … أثارت أحداث هذا اليوم الخميس الموافق 14/4/2022 عاصفةَ غضبٍ شعبيٍ واكاديميٍ وشكل صدمة لنا و لشرائح المجتمع الاخرى لما شهدناه من اعتداء صارخ على اعضاء هيئات التدريس من اساتذة جامعة بغداد وموظفيها وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة […]

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