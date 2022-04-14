“يويفا” يعلن عن الأفضل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

2022/04/14 | 19:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن أفضل لاعب وهدف في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2021/2022.وأقيمت الجولة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت عن تأهل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي وليفربول لمواجهة فياريال في الدور نصف النهائي.وكشف يويفا عن فوز لاعب وسط نادي ريال مدريد […]

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