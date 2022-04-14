انتقد بوتين وغزو أوكرانيا ثم سافر إلى موسكو.. معارض روسي أمام مصير غامض

2022/04/14 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم المصير الغامض الذي كان بانتظاره في روسيا، أصر المعارض الروسي، فلاديمير كارا مورزا على العودة إلى بلاده، وذلك بعد توجيهه انتقادات حادة لحرب فلاديمير بوتين التي يشنها في أوكرانيا ولنظامه، حيث أوقفت السلطات الروسية، كارا مورزا، الذي يعد أحد أبرز معارضي الكرملين بعد عودته إلى موسكو.

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