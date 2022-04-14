عمليات سامراء: لا يوجد أي تهديد إرهابي للمراقد المقدسة

2022/04/14 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي، اليوم الخميس، عدم وجود تهديدات إرهابية في الوقت الحاضر للمراقد المقدسة في القضاء، فيما أشار إلى تنفيذ خطة توزيع وانتشار لمواجهة التحديات.وأوضح المالكي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات سامراء أعادت انفتاح القطعات العسكرية عبر التوزيع والانتشار، خاصة في مناطق القادرية والسموم والأخرى المتاخمة لمدينة سامراء والتي استشعرنا فيها خطرا على المراقد المقدسة، اضافة الى تأمين الوضع الدفاعي لمنع العدو من اية محاولات".وأكد أن "اعادة انفتاح القطعات العسكرية جاءت لمنع العدو من استخدام مناطق نهر العظيم كطريق نحو العاصمة بغداد، وتم تنفيذ عمليات استباقية في هذه المناطق".وأضاف، أن "الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية مسكت الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين بمشاركة الحشد الشعبي، مشيرا الى أنه "لم يثبت عبر كاميرات المراقبة الموجودة في الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين، تسجيل وجود للعدو في هذه المناطق في هذه الفترة".وحول التهديدات الحالية لفت إلى "وجود بعض التهديدات على مدينة سامراء من الجزرات الموجودة داخل نهر دجلة الواقع بين مدينتي تكريت وسامراء والحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين، وأنه تم اتخاذ اجراءات تعبوية للحد من نشاط العدو في هذه الجزرات". وشدد المالكي على أن "عمليات التفتيش مستمرة في مناطق حاوي العظيم والحدود الفاصلة بين عمليات صلاح الدين لتأمين المحافظة".وبخصوص ملف العوائل النازحة أوضح أن "تلك العوائل أعادت الى منطقة الرفيعات في المحافظة، وتم ايصال الخدمات العامة لها من قبل الحكومة المحلية".

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