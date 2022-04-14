الخزعلي يحذر من انتفاضة شعبية قد تحدث في البصرة

2022/04/14 | 19:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حذر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الخميس، من انتفاضة شعبية كبيرة قد تحدث في محافظة البصرة جراء تخبط الحكومة.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “منفذ الشلامجة فتح بسواعد أهل البصرة ونأمل أن يكون إعادة فتحه ليست عملية إلهاء للشعب من قبل الحكومة “، مشيراً إلى أن “البصرة قد تشهد […]

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