تقرير أمريكي: داعش الإرهابي يمر بأضعف مراحله في العراق

2022/04/14 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجمات داعش في الوقت الحالي، تتميز بأدنى مستوياتها في العراق.

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