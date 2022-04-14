المالكي يوجه دعوة جديدة- عاجل

2022/04/14 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، دعوة جديدة بشأن التوتر السياسي في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن الاخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وأستعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الاقليمية والدولية، فيما تم بحث الحرب الجارية بين روسيا الاتحادية واوكرانيا وتداعياتها على الوضع الدولي".

واكد المالكي، بحسب البيان، على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وبين أن "العراق يسعى الى تجاوز ازمته الراهنة عبر تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بهدف الوصول الى حالة من التفاهم تسهم في تشكيل حكومة ائتلافية متوازنة تحقق امال وطموحات جميع العراقيين"، مبينا أن "القوى الوطنية تمكنت من افشال كل المخططات الخارجية التي كانت تستهدف ارباك العملية السياسية عبر اشاعة التفرد والاقصاء والتهميش".

ودعا الى "ضرورة الحفاظ على الحوار وايجاد تسوية للازمات والعمل على تخفيف حدة التوتر"، موضحا أن "العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم".

من جانبه أكّد كوتراشيف: "دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية".

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