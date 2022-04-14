2022/04/14 | 20:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: نسعى إلى تجاوز الأزمة عبر تفاهمات مع القوى السياسية الخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/14 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: نسعى إلى تجاوز الأزمة عبر تفاهمات مع القوى السياسية الخرى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: نسعى إلى تجاوز الأزمة عبر تفاهمات مع القوى السياسية الخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).