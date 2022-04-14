إيران: ندعم أمن واستقرار ووحدة العراق.. والأخير شريك محترم

2022/04/14 | 20:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يلتقي رئيس الجُمهوريَّة الإسلاميّة الإيرانيّة السيّد إبراهيم رئيسيّ إستقبلَ رئيس الجُمهوريَّة الإسلاميّة الإيرانيّة السيّد إبراهيم رئيسيّ، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق له الذي يضم مستشار الأمن القوميّ السيّد قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة، ومُناقشة الملفات التي تهمُّ البلدين الجارين، وخاصة الملف المعني بالوضع الأمنيّ […]

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