8 مطلوبين في قبضة شرطة ذي قار

2022/04/14 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته إيرث نيوز، أن ” مفارزها بالاشتراك مع خلية استخبارات الافواج، وفوج الطوارئ الرابع تمكنت من القبض على 6 من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، خلال الممارسات […]

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