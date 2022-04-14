الخارجية تكشف كواليس زيارة فؤاد حسين لطهران

2022/04/14 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَّ التأكيد على أهمِّـيَّة تضافر الجُهُود؛ لتخفيف حِدَّة التوتـُّر، والأزمات.

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