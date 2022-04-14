بعد بيان امتداد.. كتلة نيابية تفجر مفاجأة سياسية تخص وجهة العراق المقبلة

2022/04/14 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الخميس، أن البوصلة العراقية تتجه لاعادة لانتخابات النيابية.

وقال الخالدي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "الاروقة السياسية العراقية بدات مؤخرا حوارات غير معلنة حول امكانية اعادة الانتخابات النيابية اذا بقي الانسداد السياسي في وضعه الحالي دون اي تفاهمات خاصة وأن الاوضاع وتحدياتها تفرض على القوى السياسية خيارات صعبة للخروج من الازمة الراهنة".

وأضاف أن "البوصلة العراقية تتجه لاعادة الانتخابات لكن المستقلين هم ابرز المعارضين لهذه الخطوة لان اغلبهم يدرك بان عودته مرة اخرى صعب جدا".

وأشار الى أن "الانتخابات الماضية عانت من اخطاء واشكاليات كبيرة واغلب القوى سجلت اعتراضات على النتائج واعادتها قد يكون بداية الحل"، لافتا الى أن "الفترة القادمة ربما تشهد تشكيل حكومة انتقالية لتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات بتوافق من قبل القوى السياسية من اجل تامين الانتقال للمرحلة القادمة".

وتشهد الساحة السياسية العراقية انسدادا منذ اشهر فيما تتصاعد الاشكاليات والاعتراضات على تفرد التحالف الثلاثي وسعيه لتشكيل الحكومة دون اي توافقات مع الاطار التنسيقي.

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