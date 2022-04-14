العراق يتضامن مع مصر بشأن حادثة اسوان

2022/04/14 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن العراق، اليوم الخميس، تضامنه مع جمهورية مصر العربية، على خلفية حادث السير الذي وقع في اسوان المصرية والذي راح ضحيته اشخاص مصريين واوربيين.

وعبر بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقته (بغداد اليوم)، عن "عميق المواساة وخالص التعزية للشعب المصرى الشقيق وللقيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة أسوان جنوب مصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون".

وانتهزت الحكومة العراقية هذه المناسبة "للتعبير عن التضامن مع ذوي الضحايا، ونقل أوفى تعابير المشاركة بالحزن إليهم، متمنين أن ينزل الباري عليهم جميل الصبر والسلوان وكريم رحمته للضحايا، وأن ينعم على مصر دوام الاستقرار والأمان".

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